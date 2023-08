Incidente nella notte sulla strada per l’aeroporto di Tortolì. Erano le 5.50 di oggi quando un 23enne di Bari Sardo ha perso il controllo della sua Alfa Romeo 147 all’altezza della cabina dell’Enel, in via San Lussorio.

Secondo una prima dinamica, ancora tutta da accertare, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo, su cui viaggiavano anche due ragazze, che dopo aver sbandato è piombato su un muro. Macchina distrutta e conducente in ospedale. Al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei ci è arrivato in codice giallo, a bordo dell’ambulanza della Croce verde di Tortolì. Il ragazzo ha riportato diverse contusioni. Illese le passeggere.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei.

