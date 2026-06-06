Un venerdì dedicato alla pulizia delle spiagge. Ieri, in occasione della giornata mondiale dell’ambiente, si è svolta un’attività a sfondo ambientale lungo il litorale di Tortolì, in particolare nelle spiagge de La Capannina, Porto Frailis, Basaura e Orrì, attraverso l’iniziativa di nazionale patrocinata dalla Fipsas (Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee) in collaborazione con le Capitanerie di porto, Guardia costiera e i Comuni coinvolti nell’attività.

La manifestazione, che ha avuto inizio intorno alle 8.30 in contemporanea sul litorale, è stata organizzata a livello locale dal Circolo nautico di Arbatax con la collaborazione di Legambiente, Rotary club, Università della terza Età, Comune e Ufficio circondariale marittimo di Arbatax guidato dal tenente di vascello Mattia Caniglia. L’evento ha visto come protagonisti assoluti gli alunni delle scuole elementari di Tortolì. Le scolaresche, dopo una breve lezione teorica sull’importanza della tutela ambientale e sull’impatto dei rifiuti e delle plastiche nell’ecosistema marino, accompagnate dai volontari, hanno raccolto i rifiuti trovati lungo il litorale. Al termine dell’attività, i rifiuti raccolti sulle spiagge sono stati accentrati e successivamente conferiti all’ecocentro.

L’iniziativa effettuata ha messo in rilievo la tutela dell’ambiente marino e costiero, tematica affrontata quotidianamente dal personale della Guardia costiera, ponendosi soprattutto come insegnamento per le generazioni future sul rispetto e l’importanza dell’ambiente e in particolare dell’ecosistema marino. «Abbiamo sempre promosso questi eventi e continueremo a farlo perché crediamo molto nell’educazione ambientale. Crediamo sia uno dei pilastri per poter garantire un futuro più decoroso e sostenibile», hanno commentato al termine della manifestazione Irene Murru, vicesindaco e assessore all’Istruzione, e Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente.

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