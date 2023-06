Partirà stasera la prima delegazione della Pro loco Rocce Rosse di Tortolì. Destinazione Roma. Gli esponenti dell’associazione turistica, fondata lo scorso settembre e presieduta da Fabrizio Palmas, verranno raggiunti mercoledì mattina da un gruppo di infioratrici di Tortolì che, il 29 giugno in via della Conciliazione, realizzeranno un tappeto floreale con petali freschi e altri prodotti naturali.

La missione della Pro loco di Tortolì, indicata dall’Unpli regionale per rappresentare l’Isola, rientra nel corollario di eventi promossi in occasione delle celebrazioni in onore dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.

L’infiorata artistica di 48 metri quadri raffigurerà la Madonna di Bonaria, protettrice della Sardegna. Alla missione romana prenderanno parte Simona Taula, Erica Fasone, Sandra Nieddu, Gisella Secci, Daniela Sechi e Tiziana Murru. «Siamo orgogliosi dell’opportunità che ci hanno dato l’Unpli Sardegna, l’Isola intera e Tortolì alla festa che si svolgerà il 29 giugno a Roma. Abbiamo delegato le infioratrici di Tortolì per la loro professionalità: con la loro opera omaggeranno Papa Francesco», ha detto Palmas, anch'egli atteso nella Capitale insieme al tesoriere dell'associazione, Riccardo Schirru.

A Roma saranno presenti anche Raffaele Sestu e Vittorino Murgia, rispettivamente presidente dell'Unpli regionale e numero uno delle Pro loco ogliastrine.

© Riproduzione riservata