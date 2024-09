Il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, fa chiarezza sui nuovi sensi unici. Replica al predecessore Massimo Cannas che ha manifestato perplessità sulla bontà della nuova viabilità in vigore da giovedì scorso.

«All’ex sindaco ricordo che ha amministrato ininterrottamente per tredici anni ricoprendo ruoli apicali. Stiamo cercando di dare ordine alla viabilità e migliorare la sicurezza dei cittadini nel rispetto degli impegni presi con gli elettori, cosa che avrebbe dovuto fare lui. Voglio precisare che in via Scorcu e in viale Pirastu sono accaduti incidenti gravi, alcuni con epiloghi tragici con due concittadine che hanno perso la vita. Abbiamo inserito per la prima volta una “Zona 30” e stiamo procedendo con percorso di illuminazione, segnaletica, montaggio di semafori intelligenti e attraversamenti pedonali rialzati per evitare che si ripetano questi avvenimenti. Con le modifiche apportate, sulla scorta di uno studio universitario, abbiamo snellito il traffico e raddoppiato le aree di sosta gratuite».

Ladu rivendica l’apertura di nuovi parcheggi: «Dall’inizio del mandato sono stati creati 600 nuovi posti auto e 100 per le moto, compresa la rimozione dei newjersey sulla banchina di levante dopo decenni di immobilismo».

Nel suo intervento di qualche giorno fa, l’ex sindaco ha parlato di giovani sportivi che attraversano via Scorcu per raggiungere lo stadio. «Cannas parla di giovani sportivi, che probabilmente non lo hanno mai visto. Abbiamo dato una sede pluriennale a tutte le associazioni di Tortolì, cosa mai avvenuta in precedenza, ottenendo nuovi finanziamenti per le strutture. Sono lontani i tempi in cui il Tortolì calcio peregrinava tra Girasole, Lotzorai e Triei». Il successore di Cannas insiste: «Non capisco i patetici richiami dell’ex sindaco tramite pec, sui social o con ricorso al Tar per bloccare atti di indirizzo dell’amministrazione, arrivando a riprendere i cittadini che lusingano l’operato dell’amministrazione». Intanto i sensi unici (viale Pirastu, via Garibaldi e parte di via Vittorio Emanuele) sono realtà: «Chiedo scusa agli utenti per il disagio provvisorio creato ma nel medio-lungo periodo ne beneficeremo tutti».

© Riproduzione riservata