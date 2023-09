Il 7 settembre scorso aveva rubato un Piaggio Quargo da via Generale Toxiri, periferia nord di Tortolì. Al culmine delle indagini, condotte con l’ausilio degli impianti di videosorveglianza, i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei hanno denunciato un 20enne di Alghero. È lui il presunto responsabile del furto.

Il fatto era successo all’una e mezza della notte tra il 6 e il 7 settembre. Il ragazzo era arrivato di corsa in via Generale Toxiri, ha messo in moto ed è partito raggiungendo, a fatica, via Garibaldi, l’uscita sud dell’abitato. Qui ha dovuto desistere perché il mezzo è andato in panne ed è stato abbandonato in tutta fretta in mezzo alla strada prima che venisse sorpreso dalle forze dell’ordine.

I carabinieri della compagnia di Lanusei, durante le consuete attività di controllo del territorio, hanno rinvenuto il Quargo abbandonato e in un attimo sono risaliti al proprietario. Ora la svolta sul caso.

