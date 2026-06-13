Caricato sul pontone Castoro 11 di Saipem, il jacket costruito all’Intermare ha preso il largo nella mattinata di oggi. L’uscita dal porto di Arbatax è stata assistita dai mezzi della Guardia costiera. Negli ultimi anni, alla realizzazione del manufatto, 7.500 tonnellate per un'altezza di 135 metri e una base quadrata di 2.500 metri quadrati, hanno partecipato centinaia di lavoratori con varie qualifiche professionali. Un gigante della carpenteria metallica destinata al largo della Romania, in aperto Mar Nero, per integrare il progetto Neptun Deep Gas Development, commessa che Saipem si è aggiudicata nel 2023 da Omv Petrom per 1,8 miliardi di euro. L’obiettivo del lavoro prevede l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione di una piattaforma di trattamento gas a 100 metri di profondità, lo sviluppo di tre campi sottomarini (rispettivamente a 1.000 metri di profondità nel campo Domino e a 100 metri di profondità nel campo Pelican), una condotta di gas da 30 pollici lunga 160 chilometri e un cavo associato in fibra ottica dalla piattaforma in acque poco profonde fino alla costa rumena. La piattaforma di trattamento è stata costruita nei cantieri Saipem in Italia, tra cui quello di via Lungomare, e in Indonesia, mentre le operazioni offshore saranno eseguite dalle navi Saipem 7000 e JSD 6000. I test sulle tecnologie e le analisi dei materiali utilizzati nel progetto saranno effettuati in Romania, attraverso l’entità locale di Saipem a Ploiesti.

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