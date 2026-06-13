Quella di Santa Lucia è una festa di devozione d’oltre quartiere. Organizzati dall’omonimo comitato, che ha radici nel popolare rione, i festeggiamenti si articolano tra la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, che ha giurisdizione religiosa nell’area, e l’anfiteatro che insiste nel quartiere stesso. Un coinvolgimento popolare di fedeli devoti alla santa protettrice di vista, occhi, ciechi e oculisti.

Nel rione popolare saranno due giorni di festa tra bancarelle di street food, santini, statuette, balli e divertimenti. La messa (oggi alle 17.15) sarà animata dalla corale Sant’Andrea. A seguire, la processione per le vie cittadine sarà accompagnata dalla banda musicale di Muravera e dai gruppi folk Sant’Andrea e Sant’Anna di Tortolì, Is Massaius di San Giovanni Suergiu e Sant’Elena di Lotzorai. La conclusione sarà con l’esibizione sotto le stelle del duo Franco Congiu-Antonella Mureddu: canteranno nella cornice di piazza Su Troccu.

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