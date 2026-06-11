il traguardo
11 giugno 2026 alle 09:22aggiornato il 11 giugno 2026 alle 09:23
Villagrande, nonna Egidia compie 100 anni: cerimonia in chiesaVedova da qualche tempo, era sposata con Severino Cannas, anch’egli ultracentenario
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Nel paese che detiene il record mondiale della longevità maschile, Villagrande, oggi spopolano le centenarie. Egidia Floreddu è la quarta ad aver compiuto 100 anni.
Martedì è stata festeggiata dalla comunità durante la messa celebrata in parrocchia.
Alla cerimonia hanno preso parte, fra gli altri, il sindaco, Alessio Seoni, e il personale della stazione dei carabinieri. Vedova da qualche tempo, era sposata con Severino Cannas, anch’egli ultracentenario.
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