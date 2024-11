Guidavano in stato di ebbrezza e avevano con sé oggetti idonei a provocare lesioni. Nella notte di Halloween i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno denunciato tre giovani.

Nel corso dei servizi mirati sono stati effettuati numerosi controlli nelle vicinanze dei locali maggiormente frequentati.

Gli accertamenti hanno portato alla denuncia in stato di libertà di un 20enne di Lanusei e una 31enne di Tortolì per guida in stato di ebbrezza, oltre che di un 19enne di Lotzorai trovato in possesso di uno storditore elettrico.

