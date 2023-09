Rosa Piras è la più longeva di Tortolì.

Oggi ha compiuto 104 anni. Originaria di Osini, ma dalla metà del secolo scorso a Tortolì per esigenze lavorative del marito, Eugenio Sirigu, scomparso da tempo, la signora Rosa ha avuto cinque figli che le hanno regalato 6 nipoti, i quali a loro volta l’hanno resa bisnonna.

Un triste evento, di recente, in famiglia, ha ridimensionato l’entusiasmo per l’ambito compleanno. Nessun festeggiamento per l’occasione, ma tanto amore e affetto di tutta la famiglia intorno alla nonnina, lucidissima e, fatta eccezione per qualche acciacco, in buone condizioni di salute.

