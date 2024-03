Via libera al progetto per l’illuminazione della nuova rotatoria sull’Orientale, alla periferia sud di Tortolì.

«Il progetto è stato concluso e approvato. Nel breve termine saranno avviate le procedure di scelta dell’esecutore dei lavori»: a confermarlo è il dipartimento regionale dell’Anas, committente dei lavori di riqualificazione del tratto.

«Nel tratto - puntualizzano dall’ufficio stampa Anas - la segnaletica stradale è stata installata secondo le prescrizioni del Codice della strada e nel rispetto del progetto della strada e risulta pertanto completa in ogni suo aspetto. Anas, da sempre impegnata per la riduzione dell'incidentalità anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, invita gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e a evitare qualsiasi distrazione alla guida».

Nelle ultime settimane sono avvenuti incidenti in serie, con l’alta velocità prima causa degli stessi. L’ultimo lo scorso fine settimana.

Il conducente dell’auto fuori controllo ha imboccato la rotonda, inaugurata meno di due mesi fa, ma prima di proseguire per la successiva uscita è piombato sul guardrail opposto, sfondandolo. Talmente è stato violento l’impatto che l’auto ha piegato anche il piantone della barriera laterale.

Il personale delle imprese in servizio per conto dell’Anas ha dovuto posare la consueta rete arancione per indicare il pericolo.

