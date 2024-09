Una targa in memoria di Benvenuto Corda, patriarca della Cisl in Ogliastra. L’ha donata la segreteria regionale alla nipote 29enne Sara, iscritta alla First Cisl, in occasione delle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’Unione sindacale regionale del sindacato che si sono tenute nei giorni scorsi a Macomer.

La consegna, per mano di Michele Muggianu, segretario di Cisl Ogliastra, è avvenuta a quasi un anno dalla scomparsa di Corda (aveva 85 anni), originario di Tertenia ma tortoliese d’adozione, che fu uno dei primi operai della Cartiera di Arbatax, per la cui formazione frequentò i corsi professionali nelle cartiere del Timavo.

Tra gli anni Ottanta e Novanta fu eletto consigliere regionale tra le fila della Democrazia cristiana.

