La biblioteca di Tortolì riabbraccia i lettori. Il servizio è stato ripristinato dall’amministrazione comunale a più di cinque mesi dalla chiusura. «Era uno dei nostri tanti obiettivi», sono state le parole, in sintesi, del sindaco Marcello Ladu, in carica da fine maggio, durante la breve cerimonia inaugurale che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri. L’evento, cui hanno preso parte diversi componenti della maggioranza comunale e numerosi cittadini, è stato anche l’occasione per illustrare la scultura che l’artista di Tortolì, Giorgio Ladu, ha donato al Comune e che è stata posata nel giardinetto sul retro della biblioteca.

La struttura di via Vittorio Emanuele, la cui gestione è stata affidata alla società cooperativa Oleaster, vanta un patrimonio di 30mila libri che verranno integrati da donazioni private e da nuovi acquisti grazie a un finanziamento ministeriale di 8.500 euro. Dall’assessorato regionale all’Istruzione sono, invece, arrivati 55mila euro per l’apertura dello sportello della lingua sarda, che verrà allestito in un’aula sempre all’interno della biblioteca. Il servizio mancava da dodici anni.

© Riproduzione riservata