Momenti di paura a Tortolì dove ieri sera sono divampati due incendi in altrettanti appartamenti. Il primo, poco prima delle 20.30, in via Generale Toxiri, dove i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si erano sviluppate in un sottoscala. Ben più grave l’episodio avvenuto in via Seminario, nel retro della filiale del Banco di Sardegna. Qui gli agenti della volante del commissariato di Tortolì, allertati dal Nue, hanno fatto irruzione nella casa invasa dal fumo dove un anziano era rimasto imprigionato. Un pensionato di 85 anni è stato trovato accovacciato in un angolo del garage e i due poliziotti l’hanno portato via di peso.

Respirava a fatica, in un ambiente saturo di fumo bianco sprigionato dal camino dove l’uomo stava bruciando un baule pieno di libri e oggetti di plastica. Rischiava di morire intossicato se non fosse arrivato l’equipaggio della volante, coordinato dal dirigente Fabrizio Figliola, che transitava in via Seminario durante un consueto servizio di controllo del territorio.

Per raggiungere l’uomo gli agenti, con la collaborazione del figlio, hanno forzato il cancello e la porta d’ingresso. L’intervento è stato compiuto prima che giungessero i vigili del fuoco, impegnati nell’incendio di via Generale Toxiri.

In pochi istanti è arrivata anche l’ambulanza del 118 che ha trasferito l’anziano all’ospedale di Lanusei. Il paziente, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, è stato trattenuto in osservazione.

Durante le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio la palazzina è stata temporaneamente evacuata.

In entrambi i casi i vigili del fuoco sono intervenuti in forze: in via Generale Toxiri, alla presenza dei carabinieri della compagnia di Lanusei, con un’autobotte e una campagnola modulo, mentre in via Seminario con due mezzi aps (autopompa-serbatoio) e una campagnola modulo.

