Le campane questa volta suoneranno per salutarlo. Questa mattina sono arrivate le nomine da parte del vescovo di Nuoro e Lanusei Antonello Mura.

Monsignor Piero Crobeddu, 80 anni compiuti a febbraio, amato parroco di Sant’Andrea a Tortolì, da settembre concluderà il mandato di guida spirituale dopo 11 anni. Ha da tempo superato il limite di età previsto dal diritto canonico e fissato a 75 anni. Per sostituirlo il vescovo sposta in pianura il vicario generale don Michele Congiu, già parroco di Arzana, che manterrà l’incarico diocesano.

Si cambia anche a Ilbono, dove don Luigi Murgia ha raggiunto il limite dei nove anni, il tempo concesso ai sacerdoti per svolgere il piano pastorale nella destinazione assegnata. Nella parrocchia di San Giovanni Battista arriverà don Federico Murtas, attualmente collaboratore nella curia vescovile e della cattedrale Santa Maria Maddalena, mentre Murgia ricoprirà l’incarico di vicario parrocchiale a Santa Maria Maddalena e del Santuario Madonna del Rosario d’Ogliastra a Lanusei.

Subito in campo i due sacerdoti freschi di ordinazione. Don Paolo Balzano sarà vicario parrocchiale Sant’Andrea in Tortolì mentre il giovane don Antonio Carta, mantenendo i compiti attuali, in particolare quello del servizio di pastorale giovanile, viene incaricato della docenza della religione cattolica nelle scuole, con l’impegno di completare gli studi per la licenza in Teologia a Cagliari e di collaborare con l’Ufficio catechistico diocesano. Tutte le nomine diverranno operative nel prossimo mese di settembre 2026.

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