Quaranta pazienti e oltre 200 richieste per gli open day di Radiolab: grande interesse per la prevenzione senologica in Ogliastra. Il dato testimonia l’elevato attenzione delle donne del territorio verso iniziative di prevenzione e diagnosi precoce.

Nel corso delle due giornate le pazienti hanno potuto partecipare allo screening gratuito, disponendo di uno strumento innovativo e specialistico. L’elevato numero di richieste ricevute, superiore alla disponibilità inizialmente prevista, evidenzia una domanda concreta di servizi dedicati alla salute femminile e alla prevenzione.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione di ascolto e confronto con le pazienti, molte delle quali hanno espresso l’esigenza di poter accedere all’esame senza dover affrontare lunghi spostamenti verso altri centri e usufruendo di una tecnologia non invasiva.

«L’adesione registrata ha superato ogni aspettativa», commenta Alessandra Murru, direttrice di Radiolab. «Ricevere così tante richieste in pochi giorni conferma quanto sia sentita l’importanza di un modello avanzato di prevenzione e quanto il territorio abbia bisogno di servizi diagnostici sempre più accessibili e vicini alle persone».

Per rispondere all’esigenza, il Cygnus resterà stabilmente disponibile da Radiolab. Le pazienti potranno quindi continuare ad accedere agli esami anche dopo l’evento, attraverso un’offerta pensata per mantenere elevati standard diagnostici e costi sostenibili. L’obiettivo è trasformare il successo dell’iniziativa in un’opportunità concreta e duratura per il territorio, ampliando l’accesso alla prevenzione senologica avanzata e rafforzando la cultura della prevenzione.

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