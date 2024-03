È scappato all’alt sfrecciando a bordo di un’auto rubata. Così un ragazzo di 22 anni di Tortolì è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Ieri notte, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lanusei lo hanno sorpreso alla guida di una Nissan Qashqai rubata lo scorso 5 marzo.

Il giovane ha cercato di fuggire lungo la statale 125 e per le vie del centro abitato di Tortolì, terminando la sua corsa in via Scorcu. Un inseguimento a tutto gas in cui ha anche provocato danni a un’auto in sosta; una volta bloccato, ha tentato di scappare a piedi.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e 8 grammi di marijuana. Non solo: alla fine si è anche scoperto che non aveva la patente di guida, mai conseguita. Ora è agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

