Maurizio Lorrai è il primo comandante della compagnia barracellare di Tortolì. Trent’anni, imprenditore e dirigente della sicurezza in un’azienda che si occupa di tecnologia per aerospazio e settore difesa, ha giurato in Comune davanti al sindaco, Marcello Ladu, e alla comandante della polizia locale, Marta Meloni.

«È un grande onore per me ricoprire un ruolo di responsabilità e alto valore storico come questo. Rappresenteremo la prima compagnia di polizia rurale di tutta la storia della nostra città. Le compagnie barracellari sono organi di polizia che hanno origini antichissime, avendone le prime testimonianze riportate in manoscritti dei primi del Cinquecento e facendone a rigor dei fatti il corpo di polizia più antico del Vecchio continente».

Le qualifiche che sono attribuite alle compagnie barracellari sono in primis quella di pubblica sicurezza, poi quella di polizia giudiziaria in base al comma 2 e 3 dell’articolo 57 del codice penale e all’articolo 5 della legge 65 del 7 marzo 1986. «E anche polizia ambientale e servizio antincendio», aggiunge Lorrai. Che prosegue: «Saremo strategici soprattutto nel periodo estivo in cui la nostra Isola è soggetta a numerosi roghi di tipo doloso e, sempre riguardo al periodo estivo, con il sempre maggiore carico antropico portato dal turismo, puntiamo a essere una spalla in ambito di pubblica sicurezza a tutte le forze dell’ordine e di protezione civile già sul territorio. Siamo qui per essere un valore aggiunto per la nostra comunità e per tutti i cittadini. Ringrazio il sindaco Marcello Ladu e tutto il Consiglio comunale per la fiducia che mi hanno accordato affidandomi quest’incarico».

Ha espresso soddisfazione il primo cittadino: «Essere custodi del patrimonio ambientale e garantire un futuro più sicuro e sereno per tutti i cittadini e i visitatori del nostro territorio è un obiettivo della nostra amministrazione».

Intanto, da ieri, chi aspira a indossare la divisa di barracello può manifestare la propria candidatura in Comune. C’è tempo fino al 29 aprile.

© Riproduzione riservata