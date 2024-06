Dal 10 al 16 luglio a Tortolì-Arbatax si svolge “Football Opportunity Calcio Vacanza – Hai talento?...Mostralo” con staff professionista e osservatori.

«Lo stage non è il solito camp estivo», dice uno degli organizzatori, l’allenatore Pino Murgia.

«Ha diversi obiettivi. Un’opportunità per arrivare pronti al raduno con la propria squadra di club ma anche per i calciatori senza squadra. È anche ⁠un’opportunità per giovani e meno giovani di vivere una settimana da professionista. L’obiettivo è arrivare a venticinque calciatori e diciamo che ci siamo quasi. Il metodo che seguiamo è quello globale (Benfica). Sono previsti due allenamenti al giorno con staff tecnico professionista. Tra questi Riccardo Guffanti tra i cinquanta scouting più conosciuti al mondo, che presenterà il suo libro “Novità” sulla Metodologia di fare Scouting, Eugenio Ascari noto procuratore toscano (ha avuto anche Batistuta). Da confermare ancora la presenza di Michele Tossani (match Analyst) autore di uno dei primi testi sulla metodologia “Periodizzazione Tattica”».

Per quanto riguarda i portieri, certa la presenza di uno dei due ex Ascoli, Gilberto Vallesi o Andrea Aquilanti e del preparatore ogliastrino Alberto Marci.

