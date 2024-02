Pugno duro del dirigente scolastico dello Ianas di Tortolì. Per colpa di qualche studente incivile che continua a sporcare il cortile della scuola tutti gli alunni faranno la ricreazione in aula. I continui richiami, ripetuti ciclicamente nei mesi scorsi, sono passati in cavalleria. Parte dei ragazzi ha continuato ad abbandonare i rifiuti nell’area esterna del caseggiato di viale Santa Chiara.

Non avendo sortito gli effetti auspicati, il dirigente scolastico dello Ianas, Nanni Usai, ha cancellato l’ora di ricreazione in cortile. Dal 14 febbraio gli alunni dell’Alberghiero saranno costretti a trascorrere i minuti di pausa all’interno dell’aula.

La decisione è stata adottata al termine di un sopralluogo avvenuto sabato venerdì scorso. «Constatato che, nonostante il richiamo al rispetto dei regolamenti durante l'ora di ricreazione, e con particolare riferimento all'abbandono di rifiuti, l'area esterna si è presentata piena di rifiuti di ogni genere. Per questo motivo e per le urla reiterate negli anditi, a partire da domani la ricreazione si svolgerà nelle rispettive aule». Il provvedimento è senza scadenza. «Fino a nuove disposizioni», è l’unica indicazione temporale comunicata dal dirigente scolastico.

