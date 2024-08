Sessanta nuovi annaffiatoi nel cimitero di viale Santa Chiara. Dieci su ciascuna delle sei rastrelliere.

Nei sei settori del cimitero di Tortolì, il personale del cantiere Lavoras ha montato le nuove strutture acquistate dal Comune. L’iniziativa, risultato di un confronto migliorativo tra il sindaco Marcello Ladu e il custode Roberto Pau, dipendente dell’impresa Iron Sky, è stata adottata per andare incontro alle esigenze della cittadinanza e per conservare un eccellente livello di decoro tra le tombe e le batterie di loculi.

«Il nuovo servizio è gratuito - puntualizza il primo cittadino - ed è stato pensato anche per evitare che, soprattutto le persone anziane, portino i contenitori da casa».

In più di un’occasione, durante l’attività di pulizia del camposanto, i responsabili abbiano dovuto raccogliere contenitori in plastica abbandonati intorno alle tombe. Intanto, alla luce della carenza di loculi (ce ne sono 10 disponibili) è in corso la procedura per l’affidamento della progettazione della nuova ala.

