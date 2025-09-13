Sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea riecheggiava il nome di Riccardo Pinna, il bimbo al quale il papà Stefano ha voluto intestare s’imbidu, l’asta pubblica per aggiudicarsi su giuali di san Salvatore.

Padre e figlio hanno offerto 350 euro, acquisendo il diritto di partecipare ai festeggiamenti in onore del Santissimo che sono iniziati ieri sera e che proseguiranno fino a martedì sera, quando si concluderà l’edizione de is Festas de sartu. Ad aggiudicarsi il simulacro piccolo di san Salvatore, nella fase finale di un rito antico e unico in Sardegna, è stata la coppia di Girasole Angelo Palmas-Vanda Cireddu che ha offerto 300 euro.

