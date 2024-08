Con un’offerta di 280 euro, Gianni Doneddu si è aggiudicato s’imbidu di San Gemiliano. Ha così sciolto il voto, l’operaio di 58 anni, di Tortolì, per una grazia ricevuta alcuni anni fa.

All’epoca si era ripromesso di imbidare tutti e tre gli eventi de is Festas de sartu. Ieri sera il cerchio si è chiuso, dopo che l’uomo, in passato, era riuscito ad aggiudicarsi le aste di San Lussorio e San Salvatore.

Ieri sera sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea, Gianni Doneddu, visibilmente emozionato, ha sfidato Ignazio Lepori, finché quest’ultimo non ha rilanciato l’offerta nel momento in cui la folla ha espresso il consenso per aggiudicare su giuali a Doneddu. Il quale, in questi giorni di festa, avrà l’onore di presenziare ai riti insieme al comitato, quest’anno presieduto da Giuliano Selenu.

