Tortolì dà l’addio a Battista Pilia, il decano dei tipografi. Si è spento nel 51esimo anno della fondazione della tipografia di famiglia. La sua creatura industriale.

Aveva 82 anni. Insieme alla moglie, Anna Teresa Todde, era stato tra i pionieri della stampa litografica in Sardegna. Era il 1973 quando avevano aperto il laboratorio artigianale in via Cagliari, dove le serrande si sono abbassate nel 2002 per mettere radici nel capannone di Baccasara, anche per imprimere una svolta al profilo aziendale.

Qui i figli, Marco, Claudio, Giovanni e Carla hanno raccolto le redini dell’attività che conducono ancora ora con sistemi all’avanguardia.

La svolta industriale è avvenuta all’alba degli anni Ottanta, quando Battista Pilia e sua moglie decisero di accantonare la vecchia tipologia artigianale per passare alla stampa con le lastre: una novità per tutta la Sardegna.

I funerali dell’imprenditore di Tortolì verranno celebrati alle 15.30 di domani nella chiesa di San Giorgio, a Porto Frailis.

