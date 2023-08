Una coppia di turisti è stata aggredita a Sarrala, marina di Tertenia. È successo lo scorso 30 luglio durante la festa della birra. I due, che stanno trascorrendo un soggiorno a Foxi Manna, sono stati avvicinati da tre individui che, dopo un primo approccio amichevole, li hanno minacciati e poi hanno molestato la donna, palpeggiandola senza il suo consenso, e infine hanno percosso il ragazzo con spinte e schiaffi.

I due turisti hanno tentato di sfuggire alle violenze allontanandosi a bordo del proprio mezzo, ma sono stati inseguiti e più volte speronati con la macchina occupata dai tre aggressori, che si sono poi allontanati nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

I tre, rintracciati dai carabinieri a seguito di riconoscimento fotografico, sono stati denunciati per i reati di violenza sessuale, minaccia, percosse, violenza privata, e l’auto utilizzata per inseguire la coppia è stata posta sotto sequestro per poter eseguire i rilievi tecnici del caso.

Proprio in questa fase i militari della stazione e del nucleo radiomobile di Jerzu hanno trovato uno dei tre presunti aggressori in possesso di 10 dosi di cocaina, per un totale di 5 grammi, custodite nel vano portafusibili. Il giovane è stato arrestato e ieri, dopo l’udienza di convalida, è tornato in libertà con obbligo di dimora.

© Riproduzione riservata