Gli è stato fatale un malore. Per tentare di salvare la vita a un pensionato di 74 anni, di Tertenia, nelle campagne del paese è intervenuto anche Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus decollato dalla base di Elmas su disposizione della centrale operativa del 118 di Sassari. Un volo che non è servito a evitare il drammatico epilogo.

Sul posto, in attesa del mezzo aereo, sono arrivati anche i carabinieri della stazione del paese, i vigili del fuoco di Lanusei e il personale della Croce verde di Tertenia. I militari hanno ricostruito tutti i momenti precedenti il malore, per capire cosa esattamente fosse accaduto ed escludere qualsiasi tipo di violenza sull’uomo.

Quando l’equipaggio dell’elisoccorso ha raggiunto il tratto in cui l’anziano ha accusato il malore, il medico in servizio non ha potuto far altro che constatare il decesso del pensionato, con l’autorità giudiziaria che nel tardo pomeriggio ha autorizzato la rimozione della salma.

