«Non ho mai proibito o scoraggiato i miei pazienti a seguire le cure tradizionali come chemioterapia e radioterapia. Tutto ciò che hanno fatto è stata una libera scelta di ciascuno».

Lo ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee Alba Veronica Puddu, dottoressa di Tertenia di 52 anni, nel corso del processo che la vede imputata in Corte d'Assise a Cagliari.

Puddu è accusata di omicidio volontario aggravato, circonvenzione di incapace e truffa, perché avrebbe curato pazienti affetti da tumori con metodologie alternative - come ultrasuoni o radiofrequenze - che, secondo l'accusa, avrebbero ridotto l'aspettativa di vita dei malati e accelerato la morte.

Nel suo intervento Puddu ha spiegato: «Ho sempre spiegato ai miei pazienti che le mie non erano terapie oncologiche e che i miei trattamenti potevano funzionare come terapie del dolore. Ho sottolineato inoltre i pro e i contro delle terapie», ha proseguito la dottoressa. Aggiungendo: «Tutti e tre i pazienti deceduti (Davide Spanu, Franco Garau e Fiorenzo Fiorini, per quest'ultimo è rimasta in piedi l'accusa di omicidio, ndr) erano in una fase terminale della malattia. Per quanto riguarda Fiorini aveva scelto lui di non sottoporsi agli esami diagnostici e alle cure».

I difensori dell'imputata, Michele Zuddas e Nicola Oggianu, hanno avanzato l'istanza di un perizia per valutare, se all'epoca dei fatti la dottoressa Puddu fosse capace di intendere e di volere, istanza però rigettata dalla presidente della Corte Tiziana Marogna.

Le indagini erano partiti dopo un'inchiesta de "Le Iene" trasmessa il 19 novembre 2017 su Italia 1, in cui venivano segnalati casi di malati oncologici che avevano abbandonato le terapie tradizionali per quelle proposte da Alba Veronica Puddu.

Nel 2018 la Procura di Lanusei aveva sequestrato nello studio della professionista a Tertenia parte della sua strumentazione medica. Nel maggio 2018 il Gip Francesco Alterio aveva interdetto la donna dall'esercizio della professione medica. Ma prima ancora era stata sottoposta al procedimento disciplinare da parte dell'ordine dei medici di Nuoro.

