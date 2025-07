Domenica 20 luglio presso la torre di San Giovanni, a Marina di Tertenia, si terrà l'appuntamento annuale di “passeggiata sotto le stelle”. L'evento, che inizierà alle 22, è organizzato dalla consulta giovanile del comune terteniese ed è arrivato alla sua sesta edizione.

«L’evento nasce con l'intento di valorizzare il nostro territorio, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire le meraviglie del cielo notturno accompagnati da un'astronoma esperta - dice Vincenzo Agus, segretario della consulta - La passeggiata rappresenta non solo un'occasione per apprendere di più sulle costellazioni e sui fenomeni astronomici, ma anche per riscoprire il nostro patrimonio naturale e culturale in un palcoscenico unico come quello della torre di San Giovanni».

Infatti, durante la passeggiata, la dott.ssa Barbara Leo (astrofisica, divulgatrice scientifica e presidentessa dell'associazione orbitando) accompagnerà i presenti svelando i segreti dell'universo. L'incontro rappresenta un appuntamento annuale per appassionati e non.

«L'obiettivo della Consulta è quello di dare continuità alle edizioni e di creare sempre più eventi simili che tendano a promuovere il territorio ma al contempo siano sostenibili a livello ambientale».

