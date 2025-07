Cavalli bardati con finimenti e tessuti in memoria di Marco Mameli, il ragazzo di Ilbono ucciso il primo marzo scorso a bari Sardo durante la festa di Carnevale. Il suo assassino non ha ancora un nome.

Cavalieri in processione a Ilbono

In occasione della processione di oggi in onore alla Madonna delle Grazie, la festa più sentita e partecipata del paese, cavalieri e amazzoni hanno sfilato in un clima di commozione rilanciando un messaggio condiviso negli ultimi quattro mesi: “Verità e giustizia camminano insieme”.

Ha sfilato anche Ebano, il cavallo del giovane di 22 anni che, come tutti i cittadini di Ilbono, era particolarmente legato alla ricorrenza e sempre in prima linea nell’organizzazione. "Oggi cavalchi nel cuore di tutti noi”, recitava il messaggio su un pizzo bianco con cui è stato bardato Ebano.

