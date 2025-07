Soccorsi in azione, giovedì pomeriggio, lungo la Statale 125, al km 179.500, in territorio di Urzulei, per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto con a bordo una coppia di turisti con due figli minori.

La vettura, per cause da accertare, è andata a sbattere violentemente contro una parete di roccia a bordo strada e una donna che occupava il sedile lato passeggero è rimasta bloccata all'interno.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, assieme al personale del 118.

La donna – ferita in maniera grave – è stata estratta dall’abitacolo e, viste le sue condizioni, trasferita in ospedale con un elicottero.

Presenti anche i Carabinieri di Tortolì per i rilievi di legge. La statale è rimasta bloccata per circa due ore in entrambe le direzioni di marcia.

