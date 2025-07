Disagi in vista per gli automobilisti che transitano sulla strada statale 198 “di Seui e Lanusei”, nel territorio comunale di Gairo.

A partire da lunedì 14 luglio, infatti, un tratto della statale verrà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire importanti lavori di risanamento stradale.

Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra il chilometro 79 e il chilometro 81,650 ed è stato concordato con le autorità locali.

I lavori prevedono il risanamento profondo del piano viabile e fanno parte di un intervento più ampio del valore complessivo di 7 milioni di euro.

La fine delle operazioni è prevista per il 29 luglio, salvo imprevisti.

Durante la chiusura, il traffico in arrivo da Ussassai verso Lanusei sarà deviato su un percorso alternativo: da Gairo Sant’Elena lungo la Strada Provinciale 28 in direzione Cagliari, fino all’incrocio con la ex Statale 125 (zona Ponte San Paolo), per poi proseguire lungo la SP “San Paolo – Lanusei” fino al centro ogliastrino. Lo stesso percorso sarà valido in senso inverso per i veicoli provenienti da Lanusei.

