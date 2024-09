Una folla numerosa ha salutato don Battista Mura. Il sacerdote di 52 anni si è congedato, dopo nove anni, dai parrocchiani di Tertenia durante una cerimonia che si è svolta nei giorni scorsi nella chiesa della Beata Vergine Assunta. «Ringrazio il vescovo per avermi prima nominato parroco di Tertenia e ora di tre parrocchie», ha detto nel discorso di commiato. Domenica, alle 17.30, il prete sarà accolto per saluti e preghiere a Lotzorai, alle 18 tappa a Girasole e alle 18.30 celebrazione della messa a Tortolì (San Giuseppe). «Ringrazio la comunità di Tertenia che in questi anni mi ha manifestato attestati di stima e affetto e ringrazio tutti per la pazienza e la collaborazione», ha aggiunto don Mura.

Il 21 settembre in parrocchia arriverà don Joilson Macedo.

