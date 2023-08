Il maestrale tanto atteso, dopo settimane di calura, cancella eventi socio-culturali organizzati per stasera. L’intensità delle raffiche è, al momento, elevata soprattutto nell’Ogliastra meridionale.

A Tertenia, dove si sarebbe dovuta svolgere la terza edizione della Corsa alla stella, l’associazione I cavalieri dell’Assunta, presieduta da Gabriele Mereu e consta di 25 componenti, hanno annullato la rassegna a cui avrebbero dovuto prendere parte anche le pariglie. I preparativi sono stati talmente condizionati dal vento che la corsa è stata rinviata.

Gli organizzatori non si sono persi d'animo e, anzi, hanno già individuato la data in cui recuperare l’appuntamento di Foxi Manna (marina di Tertenia): sarà martedì 8 agosto.

A Osini era in programma l’evento promozionale dell’Arabax festival che si terrà ad Arbatax dopo Ferragosto. L’esibizione di Daniel dj è stata annullata sempre a causa del forte vento. Le previsioni meteo per domani non incoraggiano. La Protezione civile regionale per domani lancia l’allerta sia per vento e mareggiate sia per il pericolo di incendi, classificato a livello estremo. ​​​​​​

