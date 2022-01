Un uomo di 52 anni è ricoverato in codice rosso dopo essere rimasto coinvolto in un incidente avvenuto la notte scorsa al chilometro 91 della vecchia Statale 125, in direzione di Tertenia.

L’auto su cui viaggiava è uscita di strada ed è andata a sbattere contro il guard-rail.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei, che hanno estratto l’uomo – rimasto gravemente ferito - dall’abitacolo, affidandolo poi al personale del 118, per il trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Lanusei.

In azione anche i carabinieri della compagnia di Jerzu, per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica e la cause dell’accaduto.

