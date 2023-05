Tragedia della strada all’ingresso di Tertenia. La moto con in sella un uomo e una donna, di origini tedesche, è precipitata da un ponticello alto sei metri: lui, 64 anni, è morto, lei è gravissima (QUI LA NOTIZIA).

La caduta è avvenuta in via Roma, vicino al distributore di carburanti, poco dopo le 17 di oggi. L’uomo ha riportato un grave trauma toracico e da subito è andato in arresto cardiocircolatorio. La centrale 118 di Sassari ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce verde di Tertenia e la medicalizzata da Lanusei, oltre all’elicottero dell’Areus di base a Elmas. I medici hanno cercato di rianimare il centauro, invano.

La donna, 67 anni, ha riportato la frattura dell’avambraccio destro, la sospetta frattura di bacino e lesioni addominali. È vigile e cosciente. È stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari a bordo di Echo Lima 3.

Sul luogo della tragedia hanno operato anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tertenia.

