Un bimbo di 8 anni è rimasto ferito dopo che gli è piombata una pietra in testa. Gliel’ha tirata il fratellino, durante un momento di gioco in spiaggia.

È successo nel pomeriggio di oggi in una caletta di Tesonis, nella marina di Sarrala. Il bimbo, residente a Trento e in vacanza in Ogliastra con la famiglia, ha subito una lieve ferita ma in virtù della dinamica sul luogo dell’incidente è intervenuto l’elicottero decollato dalla base di Olbia.

Prima di Echo Lima 1 è arrivato il personale della Croce verde di Tertenia coordinato dalla centrale operativa del 118 di Sassari. Il piccolo, per accertamenti, è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro.

