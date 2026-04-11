Tertenia, auto si ribalta sull’Orientale: arriva l’elisoccorso per un pensionato di TortolìL’uomo si trova ora in ospedale, con la sua utilitaria ha sfondato il guardrail
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Per soccorrere un 67enne di Tortolì è atterrato anche l’elicottero dell’Areus. Ma dopo gli accertamenti del medico di bordo, l’automobilista è stato trasportato all’ospedale di Lanusei dove il personale sanitario ha effettuato tutti i controlli del caso.
L'uomo è rimasto coinvolto in un incidente lungo l’Orientale, nel territorio di Tertenia, all’altezza dello svincolo per Perdasdefogu. Il conducente, stamattina, ha perso il controllo della sua Fiat 500 X che è piombata sulla protezione gialla del guardrail, sfondandola. L’utilitaria si è ribaltata è l’uomo è rimasto bloccato al suo interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Jerzu, che hanno effettuato i rilievi di legge, i vigili del fuoco di Lanusei e l’equipaggio della Croce verde di Tertenia per le prime cure al pensionato.
La centrale operativa del 118 di Sassari ha attivato Echo Lima 3 che però, dopo gli accertamenti, è rientrato direttamente a Elmas.