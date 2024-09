Una grossa piantagione di marijuana è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro, in collaborazione con unità aeree del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari.

A seguito di perlustrazione del territorio, condotta sia a terra che dal cielo, le Fiamme Gialle della Compagnia di Arbatax sono intervenute nel territorio di Talana, località Su Fenu dove è stata individuata un’area di circa 1.500 metri quadrati al cui interno erano presenti numerosissime piante che, per colore e forma, sarebbero potute verosimilmente appartenere alla qualità “cannabis indica”.

Durante un sopralluogo mirato i militari hanno individuato le tubature per l’irrigazione e oltre 1.000 piante di canapa indiana in crescita, pronte per essere tagliate ed essiccate. Il valore del Thc, è emerso dalle analisi, era 25 volte superiore al limite.

L’erba è stata sequestrata e il proprietario dell’area, un ventisettenne residente a Fonni è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei.

(Unioneonline/E.Fr.)

