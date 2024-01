La celebrazione del prosciutto di Talana diventa una Sagra di qualità.

È il bollino blu che l’Unpli nazionale ha attribuito alla premiata manifestazione estiva del paese che del prodotto principe degli antipasti ha fatto una cultura. Turistica e culturale.

La visita dei commissari dell’Unpli nazionale era stata il presagio al raggiungimento dell’obiettivo. «Con soddisfazione - ha detto il presidente della Pro loco, Claudio Murgia - possiamo affermare di aver raggiunto traguardi impensabili. Questo grazie alla tenacia e alla costanza del gruppo dirigente e dei soci per il loro impegno e l’instancabile lavoro in tutti questi anni».

Il presidente dell’associazione turistica, che organizza la sagra, estende il ringraziamento alle amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni a supporto dell’evento celebrativo del prosciutto. E dà appuntamento alla prima domenica di agosto per l’edizione numero 32. Nei giorni scorsi, in Ogliastra, è stata ufficializzato, sempre dall’Unione nazionale delle Pro loco, il riconoscimento di Sagra di qualità per il caglio di Urzulei e il maialetto di Baunei.

