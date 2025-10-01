Intervento medico-sanitario a Gorropu, nel territorio di Urzulei. Un escursionista francese di 76 anni ha accusato un malore mentre transitava sul sentiero e chi era con lui ha chiesto l'intervento del 118.

Sul posto Echo Lima 1 dell'Areus, decollato dalla base di Olbia, ha calato i soccorritori per poi atterrare a Genna Silana. L'operazione, coordinata dalla centrale operativa del 118 di Sassari, è terminata con il recupero del paziente e il successivo trasferimento all'ospedale San Francesco di Nuoro dove i medici lo sottoporranno agli accertamenti del caso.

Dopo i primi attimi di paura, l'allarme è rientrato con l'anziano escursionista che ha ripreso conoscenza.

