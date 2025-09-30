Cade sul sentiero per Goloritzè: turista recuperata con l’elicotteroSolo lievi ferite ma la zona impervia ha imposto l’intervento aereo, durato circa due ore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È caduta mentre transitava lungo il sentiero per Cala Goloritzè. Un’escursionista danese di 60 anni è rimasta lievemente ferita nell’incidente accaduto oggi pomeriggio.
La donna è stata recuperata con il verricello dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus e consegnata al personale di un’ambulanza di base che nel frattempo aveva raggiunto lo sterrato dirimpetto la chiesa di San Pietro, nell’altopiano di Golgo.
La centrale operativa ha assegnato all’evento un codice verde, a conferma che i traumi riportato erano di lieve entità. Tra la partenza e il rientro alla base di Olbia, da dove è decollato, l’intervento dell’elicottero è durato due ore.