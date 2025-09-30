È caduta mentre transitava lungo il sentiero per Cala Goloritzè. Un’escursionista danese di 60 anni è rimasta lievemente ferita nell’incidente accaduto oggi pomeriggio.

La donna è stata recuperata con il verricello dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus e consegnata al personale di un’ambulanza di base che nel frattempo aveva raggiunto lo sterrato dirimpetto la chiesa di San Pietro, nell’altopiano di Golgo.

La centrale operativa ha assegnato all’evento un codice verde, a conferma che i traumi riportato erano di lieve entità. Tra la partenza e il rientro alla base di Olbia, da dove è decollato, l’intervento dell’elicottero è durato due ore.

© Riproduzione riservata