Maxi incidente sull’Orientale sarda, all’altezza del chilometro 91. Sei le persone rimaste ferite nel frontale accaduto intorno alle 20 di oggi.

Una è grave ed è stata trasportata dall’ambulanza sull’elisuperficie del poligono di San Lorenzo, a Villaputzu. Da qui, a bordo dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus, il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. La viabilità sul tratto dell’incidente è andata in tilt.

Hanno operato i vigili del fuoco di Tortolì e San Vito, i carabinieri di Tertenia e del radiomobile di Jerzu e il personale del 118.

