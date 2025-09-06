Scontro frontale sull’Orientale a Tertenia: sei feriti, uno è graveUn ferito è stato trasferito in elisoccorso al Brotzu di Cagliari. Viabilità in tilt sul tratto della statale, all’altezza del chilometro 91
Maxi incidente sull’Orientale sarda, all’altezza del chilometro 91. Sei le persone rimaste ferite nel frontale accaduto intorno alle 20 di oggi.
Una è grave ed è stata trasportata dall’ambulanza sull’elisuperficie del poligono di San Lorenzo, a Villaputzu. Da qui, a bordo dell’elicottero Echo Lima 1 dell’Areus, il trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari. La viabilità sul tratto dell’incidente è andata in tilt.
Hanno operato i vigili del fuoco di Tortolì e San Vito, i carabinieri di Tertenia e del radiomobile di Jerzu e il personale del 118.