Per un anno un ventenne di Arzana non potrà entrare nei locali pubblici. Lo ha stabilito il questore di Nuoro a seguito dei disordini che si sono verificati la sera del primo giugno in un noto locale del litorale di Tortolì.

Intorno alle 21 un gruppo di ragazzi ha insultato ripetutamente le cameriere e altri clienti. La titolare li ha allontanati dal bar ma i giovani hanno continuato a mantenere un atteggiamento ostile anche all’esterno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Un ragazzo ha insultato la barista e l’ha poi colpita con un violento schiaffo all’altezza dell’orecchio, facendole perdere i sensi. I carabinieri di Lanusei lo hanno identificato e denunciato per lesioni personali.

Il questore, su proposta dei militari, ha emesso la misura di prevenzione interdittiva.

