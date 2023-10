Roberto Vannacci fa bis in Ogliastra. Nel pomeriggio del 5 novembre prossimo, il generale presenterà il suo libro “Il mondo al contrario” prima a Talana e poi a Tortolì.

Sin dalla sua pubblicazione, l’opera letteraria è stata accompagnata da forti polemiche per i contenuti su gay, mondo femminile e immigrazione. Nel primo pomeriggio di quella domenica, il militare sarà ospitato a Talana, primo paese che in Ogliastra ha promosso l’evento, dopodiché si sposterà a Tortolì dove, alle 18 nella sala del Consorzio industriale, l’introduzione dell’evento sarà curata dall’ex sindaco di Gairo, Roberto Marceddu, in qualità di organizzatore, e moderato dal giornalista Sandro Angioni.

Il libro, autopubblicato lo scorso agosto dall’ufficiale, tratta diversi argomenti compresa la gestione della sicurezza da parte delle forze dell’ordine e per questo ha riscosso un notevole successo diventando un best seller nella sua categoria nonostante i numerosi tentativi per screditare l’autore e il suo manoscritto. In queste ultime settimane Vannacci ha più volte ribadito che il suo libro non ha alcun carattere politico, chiamandosi fuori dalla stessa attività.

