Picchiato a sangue dal branco, e ora un 14enne ha paura di uscire di casa.

Succede a Perdasdefogu. La vittima del pestaggio da parte di un gruppo di coetanei è un ragazzino a cui, in ospedale, sono stati assegnati sette giorni di cure.

La vicenda, su cui indagano i carabinieri, è cominciata con un appuntamento venerdì pomeriggio. Tre giovanissimi contattano il 14enne per chiarire la veridicità di alcune dicerie. Lui però, forse fiutando il pericolo, avvisa il padre che in quel momento non si trova a Perdas, cercando sostegno. Il genitore consiglia al figlio di incontrare gli amici o presunti tali vicino a casa per parlare.

Uno di loro sarebbe entrato nel cortile dell'abitazione e senza discutere avrebbe infierito sulla vittima con una serie di pugni in viso. Gli altri due sono rimasti a guardare, prima di scappare assieme all'aggressore. Il giovane, pesto e sanguinante, ha chiamato il padre raccontando di essere stato aggredito.

