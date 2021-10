Due persone sono state arrestate dai carabinieri nel corso di un’operazione antidroga.

I militari della compagnia di Jerzu hanno operato insieme al personale dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” e al nucleo cinofilo carabinieri di Abbasanta. In manette sono finiti M.S., classe ’77, jerzese, allevatore, con precedenti penali specifici, e M.M., classe ’97, disoccupato, originario di Tortolì.

Alle prime luci dell’alba è scattato il blitz in località “Pitz’e Monti” a Jerzu. Raggiunto un ovile, le forze dell’ordine hanno fermato i due giovani mentre si allontanavano da due stabili usati come rifugio per gli animali. All’interno sono stati ritrovati 955 piante di cannabis indica già tagliate e predisposte per l’essiccazione, ventilatori e altro vario materiale.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati portati, rispettivamente, alla casa circondariale di Lanusei e nella propria abitazione.

Dovranno rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente.

