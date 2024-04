Un villaggio di alternative. Laboratori, attività artistiche e sportive, esibizioni acrobatiche, mostre, stand educativi. Una mattinata trascorsa con i giovanissimi per affrontare in maniera empatica argomenti importanti e purtroppo sempre attuali come le dipendenze. Per dare loro strumenti e sensibilizzarli sugli effetti negativi delle sostanze legali come il tabacco e l’alcol, e quelle illegali, ma anche la prevenzione dalle nuove dipendenze, come quelle dai dispositivi digitali o il gioco d'azzardo.

Questo lo spirito del progetto No dipendenze che ha fatto tappa questa mattina a Tortolì all'Auditorium della Caritas. L'iniziativa itinerante con varie tappe a livello regionale, che si ripete dopo il successo dello scorso anno, volta al contrasto delle dipendenze, è organizzata dall'asd Sport e Salute presieduto da Annalisa Pusceddu, con il coordinamento di Roberto Betocchi, realizzato con il contributo regionale e sostenuto da sponsor privati.

Seicento gli studenti delle scuole superiori che hanno partecipato al "villaggio delle alternative". Nel convegno della mattina si sono alternati esperti del settore che hanno parlato delle dipendenze patologiche e delle nuove dipendenze come quelle da internet. Ospite speciale il comico giocoliere Nicola Virdis. E rappresentanti del mondo dello sport. Presenti le forze dell'ordine a confermare la prima linea su questi argomenti. C'erano il questore di Nuoro Alfonso Polverino, il comandante provinciale dei carabinieri Elvio Sabino Labagnara, il comandante provinciale della Finanza Alessandro Ferri. All'esterno anche gli stand delle forze dell'ordine ai quali i ragazzi si sono avvicinati, tra le varie attività un simulatore di polizia stradale che riproduceva gli effetti negativi del sonno o dell'uso di sostanza alla guida. L'ufficio mobile della polizia con il kit della scientifica. Tra le varie auto d'ordinanza spiccava la Lamborghini Urus attrezzata per il trasporto degli organi. C'è stata anche la dimostrazione del pastore belga Dante della squadra cinofila di Olbia. E poi tanti giochi e attività. Presenti anche l'amministrazione comunale con il vice sindaco Luigi Cardia, l'assessora Rita Cocco e la presidente del consiglio Mara Mascia.

