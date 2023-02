"Ergastolo con isolamento diurno per quattro mesi". La Corte d'Assise di Cagliari ha condannato al massimo della pena Shahid Masih, accusato del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, e dell’omicidio del figlio di lei, Mirko Farci, 19 anni, che aveva tentato di difenderla dall’aggressione avvenuta l’11 maggio 2021 a Tortolì.

Al termine di una camera di consiglio durata poco più di due ore e mezza i giudici hanno ritenuto che l'imputato, difeso dall'avvocato Federico Delitala, abbia commesso un omicidio premeditato, ma hanno fatto cadere l'aggravante dei maltrattamenti che era stata contestata dalla pm Giovanna Morra.

In aula ad ascoltare la sentenza c'era Paola Piras sostenuta da un'intera famiglia che non ha voluto rilasciare commenti. Soddisfatti gli avvocati di parte civile Maurizio Corda, Marcello Caddori, Maurizio Mereu e Paolo Pialia.

A sorpresa in aula oggi ha parlato anche la giovane donna, è stato il presidente della Corte Giovanni Massidda a sollecitare la sua testimonianza, chiedendole se ricordasse qualcosa di quel giorno.

Niente: protetta da un separé in modo che non incrociasse il suo aggressore, Paola Piras ha detto di aver dimenticato tutto. «I miei ricordi si fermano ad almeno sei mesi prima - ha riferito - mi mancano sei mesi di ricordi, credo sia il trauma a farmi dimenticare. Non potrei sopportare altrimenti».

Dopo aver parlato è stata portata via in lacrime, quando stavano replicando gli avvocati di parte civile Paolo Pilia, Marcello Caddori, Maurizio Corda e Maurizio Mereu. Il difensore Federico Delitala, infine, ha ribadito che - pur con tutta la gravità dei fatti commessi - non si tratterebbe comunque di un omicidio premeditato, almeno nei confronti della giovane vittima, chiedendo ai giudici di non pronunciare una condanna al carcere a vita, che era stata invece sollecitata dalla Procura.

I FATTI

Masih Shahid è reo confesso dei fatti accaduti l’11 maggio 2021 a Tortolì, quando si introdusse armato di coltello nell'abitazione della ex, sopravvissuta per miracolo alle 18 coltellate inflitte dal suo aggressore. Nel tentativo di proteggere la madre, Mirko Farci era stato raggiunto da tre fendenti, uno dei quali mortale.

