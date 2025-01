Diversi animali sono morti sotto il peso di lamiere e altre coperture devastate dal vento.

Dalle 8.30 di oggi una squadra dei vigili del fuoco di Lanusei opera nella zona di Usulada, in agro della cittadina, per i danni causati dal forte vento che ha visto coinvolti due capannoni e le coperture.

Le strutture sono adibite a ricovero animali e locali mungitura. Sono in fase di messa in sicurezza le restanti strutture in imminente pericolo di distacco.

© Riproduzione riservata