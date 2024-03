Una rottura, l'ennesima, alla condotta idrica (marcia) allaga parte di via Roma e impone la chiusura dell'acqua. La rete è vecchia di oltre quarant'anni e, stamattina, ha fatto di nuovo crac. Sempre nelle stesso punto, all'altezza dell'ufficio postale.

L'amministrazione comunale, che gestisce in proprio il servizio idrico, ha già provveduto a informare la popolazione sugli imminenti lavori che riguardano proprio la condotta. In queste settimane sono stati effettuati diversi sopralluoghi indispensabili per i lavori da avviare nelle prossime settimane. L’ultimo oggi, con il personale Anas.

«Domani si interverrà per tamponare l’emergenza. Stiamo terminando gli atti e poi cominceremo i lavori per riqualificare tutto il tratto della condotta», ha spiegato il sindaco di Lotzorai, Cesare Mannini. Intanto, dalle 23 di oggi alle 6 di domani il Comune sospenderà l'erogazione dell'acqua potabile nell'abitato. Domani potrebbero verificarsi altri disagi a causa dei lavori di riparazione dei pezzi danneggiati. Dopodiché si passerà ai lavori di sostituzione integrale della condotta.

